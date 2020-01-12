قوى إعلان الحرية والتغيير بالبحر الأحمر تدرس المشاركة فى التشاورى

أكد الاستاذ الماحي هاشم الماحي الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير عقب الاجتماع التنويري الذي عقده البروف صديق تاور عضو مجلس السيادة مع قوى اعلان الحرية والتغيير ببورتسودان في اطار زيارته لولاية البحر الاحمر،اكد ان البروفيسور تاور طرح معلومات جديدة حول شكل ومضمون واهداف المؤتمر التشاوري لمعالجة قضايا شرق السودان المزمع عقده بالخرطوم والرؤية الموحدة لمسار قضايا شرق السودان.

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وأبان الماحى ان تنسيقية البحر الاحمر سوف ترجع الي هياكلها لدراسة موقفها بشكل جديد بعد التصحيح الذي قدمه بروف تاور في اللقاء التنويري واصدار تصريح صحفي حول امكانية المشاركة ـ

يذكر ان تنسيقية قوى اعلان الحرية والتغيير بالبحرالاحمر اصدرت في وقت سابق تصريحا صحفيا اكدت فيه رفضها للمؤتمر شكلا ومضمونا واعلنت عدم المشاركة فيه.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)