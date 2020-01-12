بالارقام..إستقرار اسعار الخضر والفاكهة بسوق الدمازين المركزي

الخليج 365 :

قامت وكالة السودان للانباء بالنيل الازرق بجولة استهدفت السوق المركزي للخضر والفاكهة للوقوف على اسعار الخضر والفاكهة ، وكشفت الجولة استقرارآ ملحوظ في الاسعار ووفرة الاصناف المختلفة حيث بلغ سعر جوال البصل الف و٨٠٠ جنيه وجوال البطاطس ٢ الف وجوال البصل الاخضر الف و٦٠٠ جنيه وجوال البامية ٢ الف و٥٠٠ جنيه فيما تراوح سعر جوال البامبي من ٦٠٠ الي ٥٥٠ جنيه وجوال العجور ٤٠٠ جنيه وجوال الفلفل الاخضر ٢ الف جنيه.

كما شهد السوق وفرة فى الليمون الا ان اسعاره لم تشهد انخفاضا وبلغ جوال منه ٢ الف و٩٠٠ جنيه وجوال الشطة الف و٣٠٠ جنيه وكرتونة الطماطم ٥٠٠ جنيه وكرتونة الباذنجان (الاسود) ٢٥٠جنيه ، ويشهد سوق الدمازين المركزي وفرة في الخضروات وبلغت ربطة الرجلة ١٥٠جنيه وربطة الخضرة ٢٠٠ جنيه وربطة الشمار الاخضر ١٥٠جنيه اما كيلو الخيار بلغ ١٠٠ جنيه وكيلو الفاصوليا الخضراء ١٠٠ جنيه ، وامتدت الجولة لسوق الفواكه حيث بلغت كرتونة البرتقال ٦٠٠ جنيه و ١٢ قطعة برتقال ٨٠ جنيه وكرتونة المانجو ٧٠٠ جنيه وكرتونة القريب ٥٠٠ جنيه. و قطعة الرمان ٥٠ جنيه وبلغ كيلو العنب ٣٠٠جنيه وكيلو الزبيب ٢٥٠جنيه وكيلو القضيم ٤٠٠جنيه وكيلو زنجبيل اخضر ٤٠٠جنيه.

وفي استطلاعات مع تجار الخضروات والفواكه اكدوا ان سوق الخضر والفاكهة يشهد استقرار ملحوظ مع الوفرة ويعزي ذلك للزيادة الكبيرة في المنتجات المحلية كالليمون والخضروات ومعظم الاسعار المرتفعة بسبب الترحيل .