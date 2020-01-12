الدولار يتخطى حاجز الـ (٩٠) جنيهاً بالأسواق الموازية وارتفاع مفاجئ في الطلب

الخليج 365 :

تصاعدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني بصورة كبيرة في تداولات الأسواق الموازية للعملات اليوم “الأحد”.

وقال متعاملون مع الأسواق الموازية، إن أسعار شراء الدولار سجلت اليوم (٩١) جنيهاً مقابل (٨٩) جنيهأ نهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغ سعر البيع (٨٩) جنيهاً مقارنة بـ (٧٨) جنيهأ.

ووصف عدد من المتعاملين في حديث لـ (باج نيوز) اليوم، الوضع في أسواق العملات بالمربك وغير الواضح، وبرووا حالة التصاعد المتزايد بوجود “طلب عالي مفاجئ” في تداولات اليوم “الاحد”.

وأشاروا إلى أن أسعار بيع الدرهم الإماراتي تجاوزت الـ (٢٥) جنيهاً.