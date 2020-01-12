وكيل وزراة الإعلام والثقافة - الرشيد سعيد

كشف وكيل وزراة الإعلام والثقافة، الرشيد سعيد، عن امتلاك جمعية القرآن الكريم مناجم ذهب. كانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، أصدرت قرارات بحل جمعية القران الكريم، والحجز على اصولها واموالها. واضاف ان الجمعية تكلف خزينة الدولة ٧٥٠ الف جنيه سوداني شهريا، بجانب امتلاكها اكثر من ١٠٠ سيارة وعمارة من عدة طوابق.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وكيل الإعلام: جمعية القرآن الكريم تستثمر في الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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