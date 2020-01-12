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الأحد 12 يناير 2020
كتب
محمد أمين
أكد وكيل وزراة الاعلام والثقافة، الرشيد سعيد، لانشكك في وطنية الصحفيين، واي محاولة لدق اسفين بين الحكومة الانتقالية والصحافة خاسرة. واضاف سنتشاور مع الصحفيين في كل الخطوات القادمة. واشار إلى أن قرارات لجنة تفكيك تستهدف أموال الشعب السوداني. وأكد سعيدفي مؤتمر صحافي اليوم(الاحد) لدينا وثائق ان قناة الشروق تم تمويل تأسيسها بعشرات الملايين من الدولارات من وحدة السدود، وظلت على مدى سنوات تسير بميزانية خاصة القصر الجمهوري. وقال سعيد ان القناة مسجلة باشخاص ينتمون لحزب المؤتمر الوطني المنحل، ابرزهم وزير الاعلام الأسبق، ياسر يوسف ورجل الاعمال جمال الوالي. واضاف ان المراجع باشر عمله في مراجعة مديونية قناة الشروق التي تبلغ ٢٠٠ الف دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| وكيل الإعلام يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن إيقاف القنوات والصحف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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