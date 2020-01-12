عاجل| وكيل الإعلام يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن إيقاف القنوات والصحف

الأحد 12 يناير 2020

أكد وكيل وزراة الاعلام والثقافة، الرشيد سعيد، لانشكك في وطنية الصحفيين، واي محاولة لدق اسفين بين الحكومة الانتقالية والصحافة خاسرة. واضاف سنتشاور مع الصحفيين في كل الخطوات القادمة. واشار إلى أن قرارات لجنة تفكيك تستهدف أموال الشعب السوداني. وأكد سعيدفي مؤتمر صحافي اليوم(الاحد) لدينا وثائق ان قناة الشروق تم تمويل تأسيسها بعشرات الملايين من الدولارات من وحدة السدود، وظلت على مدى سنوات تسير بميزانية خاصة القصر الجمهوري. وقال سعيد ان القناة مسجلة باشخاص ينتمون لحزب المؤتمر الوطني المنحل، ابرزهم وزير الاعلام الأسبق، ياسر يوسف ورجل الاعمال جمال الوالي. واضاف ان المراجع باشر عمله في مراجعة مديونية قناة الشروق التي تبلغ ٢٠٠ الف دولار.

