- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تجمع عدد من المتظاهرين أمام السفارة البريطانية في طهران، وسط تعزيزات أمنية مشددة، مطالبين بطرد السفير البريطاني من طهران.
وطالب المتظاهرون بطرد السفير البريطاني واتهموه بدعم “مثيري الشغب” في طهران، كما رددوا شعار الموت لبريطانيا ورفعوا صور لـ”قاسم سليماني”.
وذكرت وكالة “فارس” للأنباء عن مصادر مطلعة، أنه سيتم استدعاء السفير البريطاني إلى الخارجية الإيرانية خلال الساعات المقبلة للاحتجاج على حضوره في احتجاجات ضد السلطات أمس في طهران.
تظاهرات أمام السفارة البريطانية في طهران ومطالب بطرد السفير
هذا وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، أمس السبت، أن سلطات البلاد احتجزت السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، لعدة ساعات “لتنظيمه تحركات مشبوهة في جامعة أمير كبير”، مشيرة إلى إطلاق سراحه لاحقا، الأمر الذي نفاه السفير مؤكدا عدم مشاركته في أي احتجاجات أو تحريضه عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات حاشدة أمام السفارة البريطانية في طهران ومطالب بطرد السفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.