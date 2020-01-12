قوات حفتر تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة تحمل عددا من قذائف الهاون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الكتيبة 128 مشاة التابعة لـ “الجيش الوطني الليبي”، اليوم الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة في جنوب طرابلس.

وقالت الكتيبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “الطائرة كانت تحمل قذائف الهاون، مما يعد اختراقا للهدنة”.

وأضافت أنه تم إسقاطها من قبل “سرية الشهيد عبد الله العتيري” التابعة للكتيبة 128 مشاة.

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