الملك سلمان غضب من السيسي وقرر إيقاف الدعم المقدم للقاهرة بعد هذا التصرف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف شيخ قطري من العائلة الحاكمة، عن أزمة سعودية مصرية جديدة، دفعت الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الايعاز إلى كافة الجهات بإيقاف الدعم المقدم إلى القاهرة، بعد غضبه من تصرف رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.

وفي التفاصيل كما يقول الشيخ القطري حمد آل ثاني في تغريدة رصدتها “وطن” على “تويتر”، إن سبب إغلاق ما أسماها “حنفية الرز السعودي” على مصر، وتأزم العلاقات بينهم في الأشهر الماضية، كان بسبب غضب الملك سلمان من السيسي.

وأضاف أن الملك سلمان طلب من السيسي تسليم شقيقة الأمير السعودي تركي ابن الملك عبدالله للسلطات السعودية الا أن السيسي رفض وقام بإبلاغها بالامر والسماح لها بمغادرة البلاد إلى لندن خلال ٢٤ ساعة.يذكر أن الأمير تركي بن عبدالله يقبع في سجن الحائر منذ أكثر من ١٩ شهراً، ويمارس ضده تعذيب لا إنساني وكان يراد من إحضار شقيقته الضغط عليه للتوقيع على التنازلات المطلوبة. حسب ما قال الشيخ حمد آل ثاني.أشار الشيخ حمد إلى أن السيسي أراد من تسريب المعلومة إلى شقيقة الامير تركي، “فلوس الامير”، الذي يقبع في السجن، معتقداً أنه اذا جرى الافراج عنه سيكون من نصيب مصر العديد من الملايين.!

وأضاف ” السيسي اعتذر من الملك سلمان” وقال له (مالحقنهاش وخرجت برا البلد).!وكان الامير تركي بن عبدالله قد نجا من محاولة انتحار اقدم عليها داخل محبسه، جراء الضغوط الكبيرة التي يمارسها عليه محمد بن سلمان.

وجرى اعتقال الأمير “تركي بن عبدالله” ضمن حملة الاعتقالات التي شملت أعدادا من الأمراء والمسؤولين في السعودية، ورغم الإفراج عن معظمهم في وقت لاحق فإن الأمير “تركي” ظل رهن الحبس.