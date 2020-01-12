ترامب يُهين الملك سلمان ويكشف قيمة المبلغ الذي دفعته السعودية مقابل حمايتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن المبلغ الذي دفعته المملكة العربية السعودية، مقابل وجود القوات الأمريكية الإضافية في المنطقة.

وأكد ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن “السعودية استجابت لطلبه بضرورة دفع تكاليف أي قوات أمريكية إضافية في المنطقة”.

وقال: “أبلغت السعوديين بأنهم بلد غني جدا، وعليهم أن يدفعوا مقابل القوات الإضافية، وقاموا بالفعل بإيداع مليار دولار لدينا”، متابعا: “إنها دول غنية، وعليها أن تدفع مقابل ذلك”.

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