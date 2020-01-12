أمير قطر يكشف من طهران الحل الوحيد للأزمات بالمنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن الحل الوحيد للأزمات الإقليمية هو خفض التصعيد والحوار.

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران، أكد أمير قطر أن لقائه مع روحاني كان جيدا ومثمرا، مشيرا إلى أنهما تحدثا عن تطوير العلاقات بين البلدين.

وثمن تميم بن حمد، في كلمته، موقف إيران خلال السنوات الماضية وما قدمته طهران خلال “الحصار” الذي فرضته دول المقاطعة الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وأردف: “زيارتي إلى طهران تأتي في وقت حساس في المنطقة واتفقنا مع الأشقاء الإيرانيين بأن الحل الوحيد هو تخفيف التصعيد من قبل الجميع وأن الحوار هو الحل الوحيد لحل الأزمات”.

وأضاف أمير قطر، أن العلاقة مع إيران شهدت تطورات كبيرة والقنوات بينهما كانت دائما مفتوحة حتى في وجود خلافات، مؤكدا أنه قدم دعوة للرئيس روحاني للقيام بزيارة إلى قطر، وأن الأخيرة وعده بتلبية الدعوة في أقرب فرصة.