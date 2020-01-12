السعودية توجه رسالة عاجلة إلى أمريكا وإيران وتتحدث عن “طوق نجاة”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجهت المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الأحد 12 يناير/كانون الثاني، رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتحدثت عن “طوق نجاة” للتوتر المتصاعد بينهما.
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: “نأمل في أن تلعب اليابان دورا كبيرا في تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، وأن يكون وجودها بمثابة طوق نجاة لتلك الأزمة”.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية السعودية، تزامنا مع جولة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي إلى الشرق الأوسط، والتي ستشمل 3 دول يبدأها بالسعودية، لشرح موقف قوات الدفاع الذاتي اليابانية القادمة إلى الخليج والحصول على تأييد لها من دول الخليج.
وتابع بقوله “نأمل أن يكون هناك قناة تواصل بين جميع الأطراف، لمنع أي تصعيد إضافي للموقف بشأن التوترات المتصاعدة بين إيران وأمريكا في منطقة الشرق الأوسط”.
واستمر الأمير فيصل بن فرحان قائلا “المملكة وجهت رسالة إلى جميع الأطراف ودعتهم إلى الامتناع عن أي عمل يثير المزيد من التوترات”.
وتحدث وزير الخارجية السعودي عن “طوق نجاة” لتلك الأزمة، وأوضح أنها متمثلة في اليابان.
وقال الأمير فيصل بن فرحان:
“اليابان لها علاقة قوية وتأثير أقوى على إيران، ويمكنها أن تبعث برسالة قوية إلى القيادات هناك، حتى تجد طهران طريقة لقبولها وتواجدها في المنطقة”.
سبوتنيك
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