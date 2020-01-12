بلاغ بالتستر ضد الرئيس السابق في قضية مقتل “أحمد الخير”

التاريخ: 12-يناير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements أعلنت هيئة الاتّهام في قضية مقتل المُعلِّم “أحمد الخير”، عن تدوين بلاغات بالتستر والإدلاء بمعلومات كاذبة في مُواجهة الرئيس المخلوع عمر البشير. وكشفت مصادر أمس، عن إضافة هيئة الاتّهام البشير في البلاغات المُدوّنة ضد والي كسلا الأسبق آدم جماع ومدير الأمن ومدير الشرطة في كسلا، وبحسب صحيفة الصيحة نوّهت المصادر إلى اكتمال إجراءات البلاغ في النيابة، وذكرت أنّ هيئة الاتهام تنتظر شقيق المُعلِّم “أحمد الخير” للحُضُور وأخذ أقواله لتكملة الإجراءات وتحريك أوامر القبض ضد المُتّهمين. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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