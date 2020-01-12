ستة ملايين جنيه تنهي الجدل حول تسجيل صانع ألعاب هلال الأبيض (عبد الرؤوف)

التاريخ: 12-يناير-2020
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الهلال يؤكد صحة تسجيل عبد الرؤوف
أنهى الهلال العاصمي الجدل الذي دار حول عملية تعاقده مع صانع ألعاب هلال الأبيض عبد الرؤوف بعد أن كان مسئولون في نادي هلال التبلدي أكدوا أن الصفقة لم تكتمل..
وبحسب صحيفة الصيحة أبرز الهلال بطاقة اللاعب، وأكد قبول السيستم لبياناته واعتماده لاعباً للهلال.. وكانت صفقة عبدالرؤوف حطمت الرقم القياسي في تعاقدات اللاعبين المحليين في السنوات القريبة الماضية بعد أن تخطى إجمالي المبلغ الذي حصل عليه اللاعب وناديه الستة ملايين جنيه (ستة مليارات).
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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