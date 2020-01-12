خالد بخيت: المريخ كسب لاعباً صاحب إمكانيات كبيرة

التاريخ: 12-يناير-2020
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أكد خالد بخيت المدرب العام للمنتخب الوطني المكلف، أنّ انضمام لاعب المريخ وليد حسن إلى كلية المنتخب تأخّر كثيرًا، مشيرًا إلى أنّ اللاعب كان يجب أنّ يكون ضمن الخيارات منذ فترةٍ طويلة غير أنّ بعض الإجراءات حالت دون وجوده.
وبحسب صحيفة الصيحة أوضح خالد بخيت أنّ وليد لاعب صاحب إمكانيات كبيرة، ويجيد اللعب في الظهير الأيمن بشكلٍ مميز، وتابع انتقاد اختيار اللاعب وليد حسن للمنتخب لمباراة إرتيريا الودية أمرٌ غريب، فالكلّ طالب بضم اللاعبين السودانيين الذين يلعبون في الخارج فلماذا الاحتجاج الآن.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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