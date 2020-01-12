انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيديو أثار ضجة كبيرة لسيدتان ترقصان على أنغام أغاني حماس, وقد تبادلن السيدتان الرقص وسط تشجيع من بعض الحاضرين الذين لم يظهروا في المقطع الذي أثار ضجة واسعة.
https://web.facebook.com/ssuuddaannee/videos/2614394655263735/
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن أكثر ما أثار بعض متداولي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي هو إطلاق إجدى السيدتين لأعيرة نارية في الهواء من السلاح الذي كانت تحمله في يدها.
وقد تفاعلت السيدة مع الأغنية بشكل كبير, كما شجعها هتاف أحد الرجال الذي لم يظهر في الفيديو وكذلك إطلاق بعض النساء “للزغاريد” على إطلاق الأعيرة النارية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الفيديو الذي أثار ضجة في السودان.. سيدتان يتبادلن الرقصات وإحداهن تتفاعل مع الرقص وتطلق أعيرة نارية في الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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