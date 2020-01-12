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واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان نشر كل جديد عن حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك التي اشتهرت على السوشيال باسم “لوشي”.
فبعد أن نشرت الصفحات قبل نحو أسبوع من الأن صور وفيديوهات مثيرة لنجمة قناة الهلال ظهرت من خلالها في إحدى الاحتفالات وهي ترقص (عشرة بلدي) وتتحدث مع أحد الناشطين على السوشيال ميديا, عادت الصفحات مرة أخرى لمتابعة أخبار حسناء الإعلام ونشر صورها.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت لوشي في الصورة الحديثة وهي ترتدي “بنطلون” وملابس عارية من جهة الكتفين, الصورة المثيرة دفعت رواد مواقع التواصل للتسابق في إبداء أرائهم حولها وذلك من خلال تعليقاتهم الكثيرة.
ولم تخلو التعليقات كالعادة من الانتقادات والدفاع عن نجمة السوشيال ميديا والغزل فيها, حيث يرى بعض الرواد أن لوشي أصبحت متخصصة في إثارة مواقع التواصل ويرى البعض الآخر أن الصور تعتبر جرية شخصية والخطأ ليس من لوشي, بينما يري المتغزلون أن لوشي واحدة من جميلات الإعلام ولابد من متابعة أخبارها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الحسناء “لوشي” تواصل تخصصها في إثارة مواقع التواصل وتظهر يـ(البنطلون) الضيق وبملابس شبه “عارية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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