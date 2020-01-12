مقتل عامل كمائن في ظروف غامضة طعناً وحرقاً

التاريخ: 12-يناير-2020
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عثرت شرطة قسم المسيد على جثة عامل كمائن بإحدى قرى الجزيرة مقتولاً ومحروقاً، ووفقاً لمعلومة توفرت لمصدر حول الواقعة، أن المجني عليه تلقى عدة طعنات في بطنه ومن ثم تم حرق الجثة.
وأفاد المصدر أنه ونسبة لعدم ظهور أي بصمات وإخفاء معالم الجريمة تم أخذ الجثمان إلى إحدى المستشفيات بمنطقة ألتي، على ضوء ذلك قرر الطبيب تحويله للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.
وتم تدوين بلاغ بقسم شرطة المسيد تحت المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف غامضة، وبحسب صحيفة المجهر، باشرت الشرطة التحري لكشف ملابسات ودوافع الحادثة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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