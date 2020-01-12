التاريخ: 12-يناير-2020
6 مشاهدة
أفلحت شرطة ومباحث ولاية الخرطوم ومباحث سرقة السيارات في العثور على عربة كوريلا مدون بشأنها بلاغ والقبض على (2) من المتهمين.
ونقل مصدر، أن الشرطة حصلت على معلومات حول وجود عربة ماركة تايوتا كوريلا موديل 2013 بدون لوحات داخل ورشة بالمنطقة الصناعية الخرطوم، وتم تكوين تيم لتأكيد المعلومات والقبض على المشتبه بهم.
وبتأكيد المعلومة تم القبض على صاحب الورشة وبالتحري معه أرشد إلى الشخص الذي أحضر العربة وبمراجعة العربة بموجب أرقام الشاسيه تم التعرف على صاحبها وتأكد بأنه مفتوح بلاغ بشأنها بقسم الدرجة الأولى، وتم القبض على المتهم بحسب صحيفة المجهر، الذي أقر بسرقته للعربة بعد ترصده للشاكي والقيام بسرقة مفتاح العربة، تم فتح بلاغ في مواجهة المتهم توطئة لتقديمه للمحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على عربة كوريلا مفقودة بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.