العثور على عربة كوريلا مفقودة بالخرطوم

أفلحت شرطة ومباحث ولاية الخرطوم ومباحث سرقة السيارات في العثور على عربة كوريلا مدون بشأنها بلاغ والقبض على (2) من المتهمين.

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ونقل مصدر، أن الشرطة حصلت على معلومات حول وجود عربة ماركة تايوتا كوريلا موديل 2013 بدون لوحات داخل ورشة بالمنطقة الصناعية الخرطوم، وتم تكوين تيم لتأكيد المعلومات والقبض على المشتبه بهم.

وبتأكيد المعلومة تم القبض على صاحب الورشة وبالتحري معه أرشد إلى الشخص الذي أحضر العربة وبمراجعة العربة بموجب أرقام الشاسيه تم التعرف على صاحبها وتأكد بأنه مفتوح بلاغ بشأنها بقسم الدرجة الأولى، وتم القبض على المتهم بحسب صحيفة المجهر، الذي أقر بسرقته للعربة بعد ترصده للشاكي والقيام بسرقة مفتاح العربة، تم فتح بلاغ في مواجهة المتهم توطئة لتقديمه للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)