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جمهور إنصاف مدني يتفوق على جمهور هدى عربي في السعودية

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manal 0 تبليغ

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جمهور إنصاف مدني يتفوق على جمهور هدى عربي في السعودية

تفوق جمهور المطربة إنصاف مدني على جمهور المطربة هدى عربي بالسعودية ، والذي انقسم الى نصفين ، إلا أن النصف الأكبر هو نصيب انصاف مدني ، إذ ان معجبيها من أبناء الجالية السودانية بمدينة (الرياض) ، وذلك في الثالث عشر من فبراير القادم ، إذ انهما يحييان حفلين في مكانين مختلفين بالعاصمة .

وبحسب التفاصيل فإن المطربة إنصاف مدني سوف تغني يوم 13 فبراير بصالة قصر (رويال مخرج 26) وفي نفس اليوم والوقت ستغني هدى عربي بدرة المخملية للإحتفالات .

وبحسب صحيفة الدار ، أدى ذلك لإنقسام السودانيين الى شقين ، الشق الأكبر سوف يذهب لحفل أنصاف مدني الشهيرة ب(ملكة الدلوكة) ، فيما قرر الشق القليل التوجه الى حفل المطربة هدى عربي .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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