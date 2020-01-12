هدية من سيف الجامعة لـ(جواهر)

أهدى الفنان سيف الجامعة المطربة جواهر أغنية وطنية من كلمات الشاعرة ليلى عبد الرحمن، وستقدم جواهر الأغنية في حفلها الجماهيري الأسبوع القادم بالخرطوم، وتعتبر الأغنية هي أول تعاون فني بين الجامعة وجواهر، بينما تعتبر بحسب صحيفة آخر لحظة، ثاني تعاون له مع الشاعرة ليلي، بعد أن قدم لها من قبل (نحنا أولادك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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