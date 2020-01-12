مطربات سودانيات يغنين في السعودية

تستهل مجموعة من المطربات السودانيات حفلاتهن بالمملكة العربية السعودية مساء غد الاثنين بحدائق جدة، وتتواصل الحفلات مساء الخميس القادم بمدينة خميس مشيط، وتختتم بمدينة الدمام يوم 23 يناير الحالي.

وتضم المجموعة بحسب صحيفة آخر لحظة، نجمة أغاني وأغاني إيمان الشريف، وشذى عبد الله، وريان الساتة، ويشارك في الحفلات بأداء فواصل كوميدية الثنائي ذاكر سعيد وأسامة جنكيز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)