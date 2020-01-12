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مقتل أقدم عامل فرن بسوق ابي روف ام درمان

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 12-يناير-2020

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مقتل أقدم عامل فرن بسوق ابي روف ام درمان

 

شهدت منطقة سوق الشجرة ابي روف بام درمان مساء امس جريمة بشعة راح ضحيتها عامل الفرن عيسى الذي يعتبر اقدم عامل بالسوق وقد لقى العامل حتفه بطعنة نجلاء تسببت في وفاته في الحال وفور ابلاغ الشرطة خفت الى الموقع وقامت شرطة مسرح الحادث بكافة الاجراءات الشرطية وتصوير الجثة ونقل الجثمان الى مشرحة مستشفى ام درمان باورنيك “8” وامر تشريح الجثة وباشرت شرطة المباحث عملها للقبض على المتهم او المتهمين والمتحري تحرياته حول الجريمة والتحريات مستمرة تحت المادة 130 القتل العمد.

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من جهة اخرى وبحسب صحيفة الدار ذكر بعض سكان سوق الشجرة ان القتيل يعمل ويقيم بالسوق قبل اكثر من اربعين عاما وهو عامل بسيط ومحبوب من سكان ابي روف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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