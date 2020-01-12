مقتل أقدم عامل فرن بسوق ابي روف ام درمان

التاريخ: 12-يناير-2020
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شهدت منطقة سوق الشجرة ابي روف بام درمان مساء امس جريمة بشعة راح ضحيتها عامل الفرن عيسى الذي يعتبر اقدم عامل بالسوق وقد لقى العامل حتفه بطعنة نجلاء تسببت في وفاته في الحال وفور ابلاغ الشرطة خفت الى الموقع وقامت شرطة مسرح الحادث بكافة الاجراءات الشرطية وتصوير الجثة ونقل الجثمان الى مشرحة مستشفى ام درمان باورنيك “8” وامر تشريح الجثة وباشرت شرطة المباحث عملها للقبض على المتهم او المتهمين والمتحري تحرياته حول الجريمة والتحريات مستمرة تحت المادة 130 القتل العمد.
من جهة اخرى وبحسب صحيفة الدار ذكر بعض سكان سوق الشجرة ان القتيل يعمل ويقيم بالسوق قبل اكثر من اربعين عاما وهو عامل بسيط ومحبوب من سكان ابي روف.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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