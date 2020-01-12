موقع مصري يرسم سيناريوهات لـ”الأهلي القاهري” لخطف بطاقة الصعود

الخليج 365 :

كشف موقع”سوبر كورة” المصري عن خارطة عبور فريق الأهلي القاهري إلى المرحلة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام الهلال السوداني.

وقال الموقع خلال استعراضه نتائج الفريق القاهري اليوم”الأحد” إنّ الأهلى يواجه عدة سيناريوهات حاليًا لخطف بطاقة الصعود إلى الدور التالي، يأتي على رأسها ضرورة تحقيق الفوز أمام النجم الساحلي بالجولة المقبلة مع خسارة الهلال أمام بلاتينيوم فى نفس الجولة، حيث إنّ الفريق الأحمر سيتأهل مباشرة بعد رفع رصيده إلى”10″ نقاط ودون النظر إلى نتيجة الجولة الأخيرة أمام بطل السودان.

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والأهلي القاهري بعد تعادله الأخير أمام بلاتينيوم الزيمباوي يحتاج إلى حصد 4 نقاط على أقل تقدير خلال المباراتين المتبقيتين أمام النجم الساحلي والهلال، حيث يستضيف بطل تونس يوم 24 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة، ثم يحل ضيفا أمام بطل السودان فى الجولة الأخيرة.

وكان الهلال السوداني قد أزّم موقفه في المجموعة الثانية بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف ليتوقف في محطة”6″ نقاط.

ويتصدر النجم الساحلي حاليا صدارة المجموعة برصيد”9″ نقاط، يليه الأهلى برصيد”7″نقاط، ثم الهلال فى المركز الثالث برصيد”6″نقاط، ويتذّيل بلاتينيوم الزيمباوي المجموعة برصيد نقطة.