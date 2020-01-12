- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
كشف موقع”سوبر كورة” المصري عن خارطة عبور فريق الأهلي القاهري إلى المرحلة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام الهلال السوداني.
وقال الموقع خلال استعراضه نتائج الفريق القاهري اليوم”الأحد” إنّ الأهلى يواجه عدة سيناريوهات حاليًا لخطف بطاقة الصعود إلى الدور التالي، يأتي على رأسها ضرورة تحقيق الفوز أمام النجم الساحلي بالجولة المقبلة مع خسارة الهلال أمام بلاتينيوم فى نفس الجولة، حيث إنّ الفريق الأحمر سيتأهل مباشرة بعد رفع رصيده إلى”10″ نقاط ودون النظر إلى نتيجة الجولة الأخيرة أمام بطل السودان.
والأهلي القاهري بعد تعادله الأخير أمام بلاتينيوم الزيمباوي يحتاج إلى حصد 4 نقاط على أقل تقدير خلال المباراتين المتبقيتين أمام النجم الساحلي والهلال، حيث يستضيف بطل تونس يوم 24 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة، ثم يحل ضيفا أمام بطل السودان فى الجولة الأخيرة.
وكان الهلال السوداني قد أزّم موقفه في المجموعة الثانية بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف ليتوقف في محطة”6″ نقاط.
ويتصدر النجم الساحلي حاليا صدارة المجموعة برصيد”9″ نقاط، يليه الأهلى برصيد”7″نقاط، ثم الهلال فى المركز الثالث برصيد”6″نقاط، ويتذّيل بلاتينيوم الزيمباوي المجموعة برصيد نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع مصري يرسم سيناريوهات لـ”الأهلي القاهري” لخطف بطاقة الصعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.