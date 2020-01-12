العاملون بصحيفة “الرأي العام” : لن نطعن المالك من الخلف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن العاملون بصحيفة “الرأي العام” المحجوزة بأمر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، رفضهم التام لأي نوع من أنواع التعامل مع لجنة التمكين أو من تفوضه.

وأكد العاملون بالصحيفة في بيان اليوم “الأحد”، التمسك الكامل بالعمل مع المالك علي إسماعيل العتباني والإدارة الحالية في التحرير والعمل الإداري. وشددوا على الوقوف مع الإدارة والعمل بموجهاتها ومشاركتها الرأي والموقف وتحمل النتائج معها. وقالوا: “لن نطعن المالك من الخلف، أو التآمر عليه مع الغاصبين، وليس بيننا (بروتس) ليخون أسرته”. وأضاف البيان: “سنستمر في عملنا التحريري بكافة السبل المتاحة، إلى حين استعادة منبرنا المغصوب.. والحق أبلج والباطل لجلج”.

واتهم البيان لجنة التمكين بمحاولة ضرب وحدة أسرة الصحيفة، وقال “نتابع باهتمام وقلق مسعى لجنة التمكين، الذي يريد أن يضرب أسرة الرأي العام في وحدتها وتماسكها، وذلك عبر استبعاد الإدارة الحالية والمالك الأصلي للصحيفة، ومحاولة تكوين جسم اداري جديد والسعي لإشراك بعض العاملين”.

باج نيوز