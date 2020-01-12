غندور يشن هجوما شرسا على قحت

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نشر رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور، على صفحته بالفيسبوك منشوراً طالب فيه بإعادة الثورة للشعب الذي خرج وقدم أرواحه فداءاً لها. وأضاف: (الثورة الآن سرقت بواسطة أحزاب أقلية، أحزاب لا وجود لها في الشارع السياسي، الآن حتى الوظائف التي احتلوها بالمحاصصة الحزبية أخرج منها عموم الشعب السوداني).
وأضاف من خلال الفيديو المرفق مع المنشور: (أنا سعيد بإعتراف السيد عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني بأن الوظائف الآن جاري تسييسها وتم توزيعها بين أحزاب قحت).
الانتباهة
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