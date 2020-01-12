ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ: ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺼﺪﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ حديثه عن قناة طيبة؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﻛﺬﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻁﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ) ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﺑﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻮﻝ ﺩﻋﻢﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻘﻨﺎﺓ ﻁﻴﺒﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ،”ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻁﻪ ﺣﻖ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺎﻁﻞ“، ﻭﺗﺴﺎءﻝ ”ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺼﺪﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﻭﻳﻜﺬﺑﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ“. ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻳﺎﻡ، ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻌﻬﺎ. ﻭﺗﻮﻗﻊ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻥ ﻳﺜﻮﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺟﺪﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ.

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