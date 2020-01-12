الإمارات تستضيف السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

الخليج 365 :

اعتمدت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الكأس السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري اعتماد استاد الشيخ محمد بن زايد الذي يتسع لـ37 ألف متفرج في العاصمة أبوظبي يوم الخميس 20 فبراير، وذلك بعد تأجيل مباراة القمة من الجولة الرابعة في الدور الأول إلى 24 فبراير بدلا من 19 منه. وأضاف البيان أنه “من المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية في ايه آر خلال المباراة”. وكان الأهلي أحرز لقب النسخة الأخيرة في الاسكندرية بفوزه على الزمالك 3-2، معززا رقمه القياسي باللقب الحادي عشر مقابل ثلاثة للزمالك.