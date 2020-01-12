محكمة جرائم المعلوماتية تقرر تأجيل محاكمة القيادي الشيوعي صديق يوسف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت محكمة جرائم المعلوماتية اليوم “الأحد”، تأجيل محاكمة القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف في البلاغ المدون ضده من قوات الدعم السريع، بعدما طلب ممثل الاتهام حفظ البلاغ.

رفض القاضي طلب حفظ البلاغ، وطالب الإتهام بشطب البلاغ أو الترافع، فيما طلب ممثل الإتهام بالرجوع إلى الجهة المفوضة.

Advertisements

وأطلقت السلطات سراح صديق يوسف في نوفمبر الماضي بالضمان العادي بعد أن مثُل بقسم شرطة بحري، وتم الاستماع لأقواله.

ودوّنت قوات الدعم السريع بلاغاً في مواجهة يوسف إثر تصريحاته بأن قوات الدعم السريع ومليشياتها متهمة بارتكاب جرائم في دارفور، فضلاً عن فض الاعتصام.

باج نيوز