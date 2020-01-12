رئيس واعضاء مجلس الوزراء ينعون والدة وزير العدل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نعى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وأعضاء مجلس الوزراء والعاملون بالأمانة العامة لمجلس الوزراء المغفور لها بإذن الله والدة وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري التي انتقلت إلى جوار ربها صباح اليوم “الأحد”، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. “إنا لله وإنا إليه راجعون”. باج نيوز المادة السابقة تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم الأحد المقالة القادمة محكمة جرائم المعلوماتية تقرر تأجيل محاكمة القيادي الشيوعي صديق يوسف

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