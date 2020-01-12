حملة شرسة علي تجار العملة والدولار يقترب من الـ90 جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم 89.5 جنيه في ظل حملة شرسة من السلطات الامنية علي تجار وسماسرة العملة. وكشف متعاملون مع السوق المواز ان الريال السعودي بلغ 23.6 جنيه ، بينما يبلغ سعر الدرهم الاماراتي 24.24 جنيه ، والريال القطري 24.47 جنيه ،الجنيه المصري 5.53 جنيه ،واليورو 98.23 جنيه ، والجنيه الإسترليني 115.05 جنيه .

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