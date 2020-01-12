المطربة مونيكا: الثورة اخرجتني من الظلمات الى النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ذكرت الفنانة مونيكا روبرت ان شباب الثورة قد فتحوا براحات ابداعها لنمط غنائي مختلف تستعد ان تنزل به الى ساحات الغناء في القترة القليلة القادمة.

وقالت بحسب صحيفة السوداني الدولية: ان الثورة احييت احساسها بعد ممات، نتيجة الاكتئاب وضيق الحرية والابداع، واضافت ان الحراك الثوري الثوري يعني لها الكثير فقداخرجها من الظلمات الى النور بتشجيعها لبرامج غنائية مفتوحة.