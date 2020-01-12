“نيويورك تايمز”: توقيع السلام مع المجموعات المُسلّحة مُنتصف فبراير

أكّدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نجاح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الوصول لسلامٍ مع المجموعات المُسلّحة بحلول مُنتصف فبراير المُقبل.

وقالت الصحيفة، إنّ حمدوك وضع بسُرعة هدفاً طموحاً للتفاوض على اتفاقيات سلام “شاملة” مع خمس حركات مُسلّحة، على أن يتم التوقيع النهائي منتصف فبراير المقبل، ووصفت زيارته إلى كاودا بالطريق نحو الديمقراطية، وأضافت الصحيفة بأنّ الحكومة الانتقالية المُكوّنة من العسكريين والمدنيين بقيادة حمدوك قطعت شوطاً كبيراً في طريق السلام مع المَجموعات المُسلّحة ما من شأنه تمهيد الطريق لتحوُّلٍ ديمقراطي بحلول 2022م، وتابعت: “وبمُساعدة الدول الغربية وإثيوبيا وجنوب السودان، فإنّ مُعظم المُفاوضات تسير إلى حدٍّ كبيرٍ على المسار الصحيح”.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ حمدوك اشترط نشر ثقافة السلام، والجمع بين الإصلاحيين والمُتمرِّدين لتشكيل هوية سودانية مُشتركة لتحقيق شعار الثورة الديمقراطية في البلاد، وَوَصَفَ زيارته برِفقة مسؤولين من الأمم المتحدة للمُتمرِّدين بالخطوة الكبيرة نحو الجُهُود الحكومية لإنهاء النِّزاعات الأهلية الطويلة في البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)