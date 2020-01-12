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مصادر ترصد تفاصيل العثور على تاجر سعد قشرة متوفياً في ظروف غامضة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 12-يناير-2020

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مصادر ترصد تفاصيل العثور على تاجر سعد قشرة متوفياً في ظروف غامضة

 

تابعت مصادر التفاصيل الجديدة للعثور على تاجر سعد قشرة الشاب احمد عبد الرحمن حيث تسلمت اسرته جثمانه من مشرحة الاكاديمي بالخرطوم بعد قيام الطبيب الشرعي بتشريح الجثمان واخذ عينات وارسالها الى المعامل الجنائية لتحديد اسباب الوفاة.

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وكانت الشرطة قد عثرت على جثمانه بالقرب من كبرى المنشية وبجواره متعلقاته الشخصية وجهاز الموبايل لتقوم الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية وتحويل الجثمان الى المشرحة التاجر احمد عبد الرحمن من ابناء منطقة العاتمنة ريفي طابت بولاية الجزيرة ويقطن بمنطقة الجريف ويمارس كمال الاجسام بنادي منطقة الجريف وقبل افتقاده بايام اتصل باسرته مستفسرا عما اذا كانوا يحتاجون الى شيء وبعد ذلك فقد الاتصال به لتقوم اسرته بتدوين بلاغ بفقدانه بقسم شرطة الاوسط ببحري الى ان عثر على جثمانه بالقرب من كبري المنشية وسجلت صحيفة الدار زيارة الى مكان عمله بسوق سعد قشرة في بوتيك القمة للملابس الجاهزة المملوك لوالده ويتباع المتحري الاجراءات مع المشرحة للكشف عن اسباب الوفاة واختفائه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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