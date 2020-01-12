عمليات بحث عن أطراف المراة التي عثر عليها بالخرطوم

حادثة العثور على امرأة بالقرب من امتداد ناصر مبتورة اليدين والاقدام والتي عثرت عليها شرطة البراري وتحويلها الى مشرحة بشائر ومن خلال المعاينات الاولية قدر عمرها بحوالي الثلاثين عام ويميل لونها الى السمرة ولم تتضح اسباب ودوافع الحادثة حيث يبذل افراد المباحث جهوداً كبيرة لكشف طلاسم هذه الحادثة ومراجعة بلاغات الفقدان المقيدة باقسام الشرطة.

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كما قامت الكلاب الشرطية بحسب صحيفة الدار، بتمشيط المنطقة التي عثر فيها على الجثمان وتتابع الشرطة تفاصيل هذه الحادثة الغريبة وسوف تسفر هذه الحادثة باذن الله.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)