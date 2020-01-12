سجن فتاة عامين لاستلامها مال مسروق

قضت محكمة الخرطوم جنوب برئاسة مولانا فهمي عبد الله بتوقيع عقوبة السجن لمدة عامين وذلك في مواجهة فتاة أدانتها المحكمة باستلام مال مسروق وذلك على خلفية شراءها لشاشة بلازما وثلاجة بالاضاف إلى عدد (3) أجهزة هواتف زكية من شاب قام بسرقة الأجهزة من داخل محل الكترونيات بالقرب من الميناء البري الخرطوم وبيعهم للمدان حيث أبلغ صاحب المحل الشرطة بأن مجهولاً تمكن من التسلل إلى محله وسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية.

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وعن طريق كاميرات المراقبة المثبتة في المحل بحسب صحيفة آخر لحظة، تم التعرف على هوية المتهم والقبض عليه وبالتحقيق معه أقر بالسرقة وأرشد على الفتاة التي قامت بشراء المسروقات وتم القبض عليها بتهمة استلام مال مسروق وقدمت للمحاكمة بناء على ذلك وتمت إدانتها والحكم عليها بالسجن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)