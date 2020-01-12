مونيكا: الثورة اخرجتني من الظلمات الى النور

ذكرت الفنانة مونيكا روبرت ان شباب الثورة قد فتحوا براحات ابداعها لنمط غنائي مختلف تستعد ان تنزل به الى ساحات الغناء في القترة القليلة القادمة.

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وقالت بحسب صحيفة السوداني الدولية: ان الثورة احييت احساسها بعد ممات، نتيجة الاكتئاب وضيق الحرية والابداع، واضافت ان الحراك الثوري الثوري يعني لها الكثير فقداخرجها من الظلمات الى النور بتشجيعها لبرامج غنائية مفتوحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)