وفاة (3) أطفال في حريق بمُعسكر السلام للنازحين بنيالا

لقي (3) أطفال مصرعهم إثر نشوب حريق هائل بمنزل المواطنة كلتوم موسى بمعسكر السلام للنازحين بولاية جنوب دارفور أمسية الجمعة، وهم “عدنان وأسرار وسرور محمود”.

وتم اتّخاذ الإجراءات بوحدة حماية الأسرة والطفل تحت المادة (٥١) إجراءات جنائية لسنة١٩٩١م، وجدّد وكيل نيابة الطفل بجنوب دارفور مولانا تبن عوض الله، النداء لمُواطني الولاية كَافّة باتّخاذ التحوُّطات اللازمة لمنع نُشُوب الحرائق، وأبدى بالغ حُزنه للحادث الذي لحق بالأطفال الذين لا ذنب لهم.

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وأفاد شُهُود عيان بحسب صحيفة الصيحة، بأنّ حريق مُعسكر السلام بدأ بأحد مطاعم السوق المُجاور للمنازل وقضى على نادي المُشاهدة، قبل أن يستفحل وينتقل ليقضي على (8) منازل، من بينها منزل الأطفال المتوفين، وقال بعض الأهالي إنّ الحريق بفعل فاعل، ويبلغ أحد الأطفال (4) سنوات والاثنان توأم – ثلاث سنوات.

وكان حريقٌ آخر نَشَبَ بأحد منازل حي الجير بنيالا صبيحة الأول من يناير 2020م الحالي وأودي بحياة طفلين (13 و6 سنوات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)