انتقادات بشأن معاملة حمدوك عبد العزيز الحلو كرئيس لكاودا

قلل القيادي بقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل من انتقادات منسوبي الثورة المضادة لزيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك الى كاودا وما أثاروه بشأن معاملة حمدوك عبد العزيز الحلو كرئيس لكاودا ووضعه علم الحركة الشعبية جنبا إلى جنب مع علم السودان.

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وسخر فيصل بحسب صحيفة الجريدة، سخر من تلك الانتقادات وقال كل هذه الأشياء اشياء تافهة مقابل زيارة حمدوك التي ستؤدي إلى إيقاف الحرب وأي أشياء “بروتوكولية” لا تمثل شيء أساسي بالنسبة للهدف المقصود من الزيارة وشدد على ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من أجل خلق مناخ مواتي للاستثمار, وقال فيصل خلال الندوة التي نظمها مواقع رياح نيوز بالتعاون مع مركز طيبه بعنوان “العقوبات الأمريكية مابعد التغيير هناك حديث من الإعلام المضاد للثورة فيما يتعلق بسفريات رئيس الوزراء الخارجية”.

وأردف الأمر حيوي مهم وحمدوك نجح في رفع اسم السودان من قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية وأكد إن عدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لايمكن الاقتصاد السوداني أن يمضي وحمل النظام البائد مسؤولية العقوبات الأمريكية، ورفض اتهاماته للمعارضة بأنها السبب فيها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)