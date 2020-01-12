متضررو حرب الخليج يطالبون الحكومة بحل مشكلة حقوقهم

التاريخ: 12-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة جدد متضررو حرب الخليج الثانية مطالبتهم الحكومة الانتقالية لحل مشكلة حقوقهم، والكشف عن التطورات الأخيرة بشأن قضيتهم بوزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل. Advertisements وقال ممثل جمعية الأخوة السودانية الكويتية المكلف بملف تعويضات الخليج الثانية لصحيفة الجريدة، بدر الدين حسن: خاطبنا النائب العام وخاطب بدوره وكيل وزارة الخارجية، ولكننا لم نتلق أي رد من الخارجية أو مفوضية مكافحة الفساد باعتبارها المسؤول الأول عن هذه الأموال المنهوبة دون وجه حق، وشدد على ضرورة انصافهم واسترداد أموالهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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