عقب اثبات أن الوفاة نتيجة اهمال أسرة منير تطالب بمراجعة حكم المجلس الطبي

ناشدت أسرة المرحوم منير عبدالخالق الذي توفى بمستشفى ليبيا التخصصي نتيجة خطأ طبي، وزير الصحة ومجلس الوزراء بضرورة مراجعة الحكم الذي صدر ضد المستشفى بتغريمها 50 الف جنيه، وايقاف الطبيب 6 أشهر وطالبت بتوقيع العقوبات الرادعة باعتبار أن تلك العقوبة لا تتناسب مع الجرم حتى يكون الطبيب والمستشفى عبرة لكل من يتسبب في التلاعب بأرواح المواطنين.

Advertisements

وكشف ممثل الأسرة بحسب صحيفة الجريدة، عن اعتزامهم تقديم شكوى رسمية الى مجلس الوزراء بجانب استئناف القرار الذي أصدره المجلس الطبي ومراجعة ذلك القرار، وأشار الى أنهم تقدموا بمذكرة الى المجلس الطبي طالبوا فيها بمراجعة قانون المجلس الطبي السوداني وشدد على أن العقوبة لا تتناسب مع عقوبة الطبيب والمستشفى بعد أن تمت إدانتهما بصورة مباشرة من المجلس الطبي عقب اثبات أن الوفاة تمت نتيجة الإهمال والتقصير غير المبرر من الطبيب والمستشفى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)