اتحاد المخابز يدعو لزيادة حصة الدقيق المدعوم

كشفت جولة شملت بعض المخابز عن وجود صفوف أمام المخابز وأرجع أصحاب المخابز ذلك نتيجة لنقص الدقيق المدعوم. وأعرب بعض أصحاب المخابز في تصريح بحسب صحيفة الجريدة، أن تولي حكومة ولاية الخرطوم أهمية قصوى لمسألة تسعيرة الخبز. واكد الأستاذ جبارة الباشا الأمين العام لإتحاد المخابز السابق أهمية زيادة حصة البلاد من دقيق الخبز المدعوم ليبلغ 115 ألف جوال يومياً بدلاً عن 100ألف لتفادي الصفوف أمام المخابز.

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وأكد مجدداً أهمية تكثيف الرقابة على دقيق الخبز من المطاحن مروراً بالوكلاء حتى المخابز لتفادي عمليات التسريب لاستخدامات أخرى. ودعا إلى ضرورة الإسراع في رفع مقترحات تكلفة الخبز التي قدمتها اللجنة التي كونها والي ولاية الخرطوم للجهات المختصة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)