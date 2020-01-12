السجن والغرامة لـ(5) تجار عملة بسوق ليبيا

التاريخ: 12-يناير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة ألقت شرطة أم درمان القبض على (5) من تجار العملة في حملة عمليات أم درمان الفدرالية، استهدفت منطقة سوق ليبيا، وضبطت بحوزتهم عملات محلية وأجنبية، وتم تحويلهم إلى قسم سوق ليبيا وفتحت بلاغات في مواجهتهم تحت المادة (5) نقد أجنبي والمادة (68/100) من قانون الإجراءات الجنائية. Advertisements وبحسب صحيفة آخر لحظة، تمت المحاكمة بالسجن (6) أشهر والغرامة مبلغ (50) ألف جنيه ومصادرة المعروضات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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