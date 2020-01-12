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تمديد حظر التجوال بالبحر الأحمر

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 12-يناير-2020

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تمديد حظر التجوال بالبحر الأحمر

ألقت ولاية البحر الاحمر القبض على 6 متهمين في الاحداث الاخيرة، ومددت في الوقت ذاته حظر التجول من التاسعة مساءاً وحتى الرابعة صباحاً، وأكدت هدوء الاوضاع الامنية بالولاية.

 

 

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وكشف رئيس الاعلام بمكتب والي البحر الاحمر عبد الرحمن بحسب صحيفة الجريدة، كشف عن زيارة عضو المجلس السيادي صديق تاور للولاية أمس للوقوف على الاوضاع الامنية والاستماع الى تنوير من اللجنة الامنية على الاحداث الاخيرة ، وبرر اعتقال الناشطة السياسية تراجي مصطفى والقيادية آمنة ضرار لتنظيمهما ندوة سياسية بالتزامن مع الاحداث دون إذن وعلم حكومة الولاية.

 

 

وأكد أن الاوضاع الامنية بالولاية تشهد هدوءً تاماً بالاضافة لعمل دؤوب لاجهزة الشرطة والأجهزة الامنية، ولجنة أمن الولاية للسيطرة على الاوضاع، وأردف: الاجهزة الامنية القت القبض على 6 متمهمين ويجري التحري معهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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