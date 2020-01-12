التاريخ: 12-يناير-2020
7 مشاهدة
قال إمام مسجد المرسلين بجبرة الشيخ عبد الحي يوسف، إن بعض أعضاء الحكومة بلغ بهم “السفه وسوء الأدب” أن يهتفوا ضده ويشيروا بعلامة الانتصار.
وقال عبد الحي في معرض إجابته على سؤال بشأن قضيته الشهيرة مع وزير الشباب والرياضة ولاء البوشي، ضمن برنامج (حوار مباشر) الذي بثته قناة الجزيرة مباشر بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، قال: (بعض أعضاء هذه الحكومة بلغ بهم (السفه وسوء الأدب في حضور هذه الوزيرة (وزيرة الشباب والرياضة) ووزير الصناعة وعضو المجلس السيادي، أن يهتفوا بهتاف في حقي وهم يشيرون بعلامة الانتصار وهذا سفه لا يليق بأناس يتولون الحكم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إمام مسجد المرسلين: أعضاء بالحكومة بلغ بهم (السفه وسوء الأدب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.