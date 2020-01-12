إمام مسجد المرسلين: أعضاء بالحكومة بلغ بهم (السفه وسوء الأدب)

قال إمام مسجد المرسلين بجبرة الشيخ عبد الحي يوسف، إن بعض أعضاء الحكومة بلغ بهم “السفه وسوء الأدب” أن يهتفوا ضده ويشيروا بعلامة الانتصار.

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وقال عبد الحي في معرض إجابته على سؤال بشأن قضيته الشهيرة مع وزير الشباب والرياضة ولاء البوشي، ضمن برنامج (حوار مباشر) الذي بثته قناة الجزيرة مباشر بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، قال: (بعض أعضاء هذه الحكومة بلغ بهم (السفه وسوء الأدب في حضور هذه الوزيرة (وزيرة الشباب والرياضة) ووزير الصناعة وعضو المجلس السيادي، أن يهتفوا بهتاف في حقي وهم يشيرون بعلامة الانتصار وهذا سفه لا يليق بأناس يتولون الحكم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)