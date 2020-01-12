استئناف مفاوضات “جوبا” بين الحكومة والثورية

التاريخ: 12-يناير-2020
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شهدت عاصمة دولة جنوب السودان جوبا أمس، استئناف المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، بعد توقف لأيام بسبب أعياد الميلاد بالجنوب وأحداث الجنينة الأخيرة.
وأوضح عضو المجلس السيادي، الناطق باسم وفد الحكومة محمد حسن التعايشي بحسب صحيفة آخر لحظة، إن وفد الحكومة والجبهة الثورية بالإضافة إلى الوساطة والمراقبين وقفوا على إجراءات الاجتماع التشاوري لشرق السودان.
وأكد أن الجميع متفقون على أن مسار الشرق يحتاج للتشاور ليشمل كل المواطنين، وأشار إلى أن أسباب تأجيل المؤتمر من 12 يناير تم لأسباب منطقية، وأكد عقد المؤتمر بتاريخ 14 يناير وتوقع أن يخرج بتوصيات تعزز الاتفاق، وأعلن مشاركة الوساطة الجنوب سودانية في المؤتمر التشاوري بالخرطوم لمؤتمر الشرق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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