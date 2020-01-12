تحذير سعودي من رسائل العمرة على شبكة التواصل

حذر الملحق الاعلامي السعودي الاستاذ فيصل الشهري بالخرطوم من الرسائل التي تصل على شبكات التواصل الاجتماعي “واتساب وفيس بوك” عن مسابقة رحلة الحج المجانية او ما يوازيها من مبلغ مالي، والتي يزعم الرابط بانها مقدمة من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع قناة مكة المكرمة.

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وقال في تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية ان ما راج لا اساس له من الصحة وانه لا يعدو من كونه اختراق لبعض الحسابات.

وأكد حرص المملكة وتعليمات خادم الحرمين الشريفين على تسهيل اجراءات الحج والعمرة لكافة المسلمين على مستوى العالم بما يحفظ حقوقهم وسلامتهم حسب اللوائح والقوانين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)