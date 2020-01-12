التاريخ: 12-يناير-2020
2 مشاهدة
حذر الملحق الاعلامي السعودي الاستاذ فيصل الشهري بالخرطوم من الرسائل التي تصل على شبكات التواصل الاجتماعي “واتساب وفيس بوك” عن مسابقة رحلة الحج المجانية او ما يوازيها من مبلغ مالي، والتي يزعم الرابط بانها مقدمة من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع قناة مكة المكرمة.
وقال في تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية ان ما راج لا اساس له من الصحة وانه لا يعدو من كونه اختراق لبعض الحسابات.
وأكد حرص المملكة وتعليمات خادم الحرمين الشريفين على تسهيل اجراءات الحج والعمرة لكافة المسلمين على مستوى العالم بما يحفظ حقوقهم وسلامتهم حسب اللوائح والقوانين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير سعودي من رسائل العمرة على شبكة التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.