عادل خلف الله ناطقاً لحزب البعث

التاريخ: 12-يناير-2020 فى : أخبار 14 مشاهدة قررت قيادة قطر السودان لحزب البعث العربي الاشتراكي، تسمية المهندس عادل خلف الله، متحدثاً رسمياً باسم الحزب، خلفاً للاستاذ محمد ضثياد الدين، يذكر أن عادل خلف الله بحسب صحيفة آخر لحظة، يشغل أيضاً مسؤول اللجنة الاقتصادية للحزب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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