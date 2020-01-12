بعد قليل.. إطلاق التيار الكهربائي في خط الربط مع السودان لأول مرة

الأحد 12 يناير 2020 تطلق الشركة المصرية لنقل الكهرباء ظهر اليوم الأحد، التيار الكهربائي فى المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 50 ميجا وات، من محطة توشكى 2، وذلك بحضور عدد من قيادات شركة نقل الكهرباء بمنطقة مصر العليا، ومن المقرر أن يتولى المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء إطلاق التيار بخط الربط مع السودان.

وأوضح المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه من المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجا وات ظهر اليوم، موضحاً أنه سيتم تشغيل باقى المراحل تدريجياً لحين أنتهاء الجانب السودانى من الأعمال الخاصة بالمشروع.

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