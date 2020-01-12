يا خسارة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• ذكرتُ بالأمس ان الهلال تنتظره مهمة كسر القاعدة السيئة التي ظلت تصاحب اللاعب السوداني في المباريات الخارجية.

• غالبا ما يخسر عقب تحقيق نتيجة ايجابية .. ويفشل في المحافظة على المستوى المميز الذي ظهر به.

• وهذا ما حدث بالأمس امام النجم الساحلي التونسي .. حيث فشل اللاعبين في كسر هذه القاعدة .. ويظل اللاعب السوداني هو اللاعب السوداني تحت كل الظروف.

• تحطمت بالأمس آمال عديدة تم رسمها وسط أنصار النادي الازرق .. بتكرار الفوز على اللتوال والتحليق في الصدارة والاقتراب من التأهل لدور الـ8 .. خاصة عقب تعادل الاهلي المصري وبلاتنيوم في زيمبابوي

• هذه الخسارة تسببت في تعقيد الأمور كثيرا بالنسبة للهلال .. وأصبح في حاجة لتحقيق الفوز في مباراتيه القادمتين امام بلاتنيوم في زيمبابوي والاهلي المصري في المقبرة بأم درمان .. حتي يخطف احدى البطاقتين المؤهلتين.

• اذا الأمل مازال موجود .. ويجب نسيان أمر مباراة الامس .. لأن كرة القدم تسير على هذا النهج .. ولا تخرج من الأمور الثلاثة المعروفة إما فوز او تعادل أو خسارة .. سواء تلعب داخل ملعبك أو خارجه.

• للأمانة الهلال لم يكن سيئاً لدرجة خروجه خاسرا .. إلا ان الأخطاء الفردية القاتلة عصفت به .. وبالمقابل لم يظهر النجم بالمستوى الذي يؤهله للفوز .. إلا انه جاء الي ارض الملعب لتحقيق هدف معين .. ونجح في ذلك.

• لاحظتُ في آداء لاعبي الهلال امام الاهلي في القاهرة .. ومع النجم في رادس .. حيث قدموا مستوى مميز للغاية .. عكس مستوى الازرق في مباراة بلاتنيوم في افتتاح مباريات الفريق في هذه المرحلة من البطولة الأفريقية.

• هذا يشير الي ان الضغط الجماهيري يؤثر على مستوى لاعبي الهلال .. وهذه مهمة الجهاز الفني لمعالجة هذه الامر.

• حمادة صدقي لم ينجح في ادارة المباراة بالصورة المطلوبة .. وارتكب العديد من الأخطاء بداية من التشكيلة التي خاضت اللقاء .. الي جانب تأخر الدفع بالمهاجم محمد موسى الضي .. حيث كان يستحق الدخول مبكرا .. وكان الأفضل اشراك العراقي عماد محسن في الدقائق الاخيرة.

• لكن شكل الهلال داخل أرضية الملعب كان جيد .. في طريقة الانتشار وتوزيع المهام.

• الهلال سيعود أكثر قوة عقب معالجة الاخطاء.

• الازرق لا يستحق الخسارة.

((صمت اخير))

• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.