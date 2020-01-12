إتفاق على أسعار “تشجيعية” لشراء حصيلة صادر الذهب وتصدير (150) كيلو يومياً

الخليج 365 :

كشفت اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة وتجار الذهب، عن اتفاق مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، على شراء الحكومة لحصيلة صادر الذهب بسعر تفاوضي (تشجيعي) أقل من سعر السوق الموازي للوصول إلى تراجع تلقائي لسعر الدولار.

وأوضح الأمين العام للاتحاد عاطف أحمد عبد القادر لـ (باج نيوز) اليوم “الأحد”، أن الاتفاق شمل أيضاً إلتزامهم كمصدرين بتصدير ما لا يقل عن (١٥٠) كيلو يومياً بما يعادل (٦) ملايين دولار، بجانب تسهيل إجراءات تصدير الذهب.

Advertisements

وأشار إلى أن وزير المالية وعد بتنفيذ الاتفاق ومعالجة كافة الإشكالات الخاصة بصادر الذهب بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.

واعتبر عبد القادر، أن الآلية التى تتبعها شركة “الفاخر” لصادر الذهب لن تؤدي إلى خفض أسعار الدولار بالسوق الموازي.

ووصف إلزام المصدرين بوضع مقابل للذهب المراد تصديره في حالة التصنيع والإعادة بالمجحف في حق المصدرين.